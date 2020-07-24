Об этом врио Главы Чувашии Олег Николаев заявил 24 июля на заседании Высшего экономического совета, где презентовал программу развития региона на ближайшую пятилетку. В своем выступлении он подробно остановился на отрасли здравоохранения и планах увеличить через пять лет количество долгожителей в республике.

Демографический потенциал республики с учетом планируемой социально-экономической политики должен качественно измениться. Так, к концу 2025 года ожидаемая продолжительность жизни жителей Чувашии должна превысить 78 лет (рост на 6,3%). Для этого в регионе усилят «роль межтерриториальных медицинских центров, которые укомплектуют квалифицированным персоналом, и оснастят современным оборудованием, с мощными диагностическими блоками и специализированными стационарными отделениями». Особое внимание будет уделяться обеспечению возможности ранней диагностики разного рода заболеваний. В качестве примера Олег Николаев привел опыт работы центра амбулаторной онкологической помощи в Канаше. Такие же учреждения должны появиться в Шумерле и Новочебоксарске. Равный доступ к таким центрам должны получить все жители республики.

В пятилетней программе также предусмотрены мероприятия по развитию системы здравоохранения республики, которые позволят не только создать мощный центр реабилитации, но и существенно повысить качество и доступность медицинской помощи жителям республики. Охват республиканских пациентов реабилитационной медицинской помощью достигнет 25% против нынешних 15%.

«Все эти мероприятия необходимы для сохранения демографического потенциала республики, в том числе, трудоспособного и экономически активного населения. Вкупе с уже реализуемыми проектами к 2025 году их выполнение позволит дополнительно сохранить более 2 тыс. жизней», — акцентировал Олег Николаев.

В результате в ближайшие пять лет Чувашия должна добиться имиджа экологически чистого, здорового региона. Реализоваться в этом направлении республике также поможет создание экотехнопарка, способного со временем сократить количество свалок и других форм накопления экологического вреда.