Минздрав Чувашии сообщает, что записаться к врачу через Единый портал государственных услуг может каждый житель Чувашской Республики, который прошел всего лишь упрощённую регистрацию и имеет доступ в свой личный кабинет. Для оформления заявки следует ввести личные данные, либо того, кого хотите записать на прием. После этого система сама отобразит те медицинские учреждения, куда человек прикреплен территориально по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Выбрав нужную поликлинику, либо больницу, нужно найти врача, к которому планируется запись на прием, затем подобрать определенную дату и удобное время.

С марта нынешнего года через Единый портал государственных услуг на прием к врачу уже записалось более 30 тысяч человек. Основной поток обращений приходится к врачам Городской клинической детской больницы.

18.03.2020

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