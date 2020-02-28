Завтра в д.Сархорн состоится чемпионат Чебоксарского района по зимней рыбалке. В настоящее время на водоеме идет подготовка к соревнованиям: готовят дрова, столы, техника расчищает снег на площадке для торжественного открытия соревнований.
Параллельно с соревнованиями пройдут масленичные гуляния.
Регистрация участников начнется с 8 часов, торжественное открытие в 8.45.
Показавшие высокие результаты участники получат в том числе и рыболовные ящики.
Материал дополняется.
28.02.2020
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