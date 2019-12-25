В соответствии с информацией Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца суток 26 декабря в Чебоксарах и по северу Чувашской Республики ожидается «желтый» уровень опасности: местами гололед, на дорогах гололедица».

Напомним, что главой администрации г.Чебоксары Алексеем Ладыковым подписано постановление о введении на территории г.Чебоксары режима повышенной готовности функционирования Чебоксарского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чувашской Республики.

За минувшие сутки на дорогах и тротуарах города распределено 1045,4 т антигололедных материалов.

Силами АО «Горсвет», АО «Зеленстрой», управляющих организаций убраны 17 поврежденных или упавших деревьев. АО «Горсвет» устранено 7 повреждений линий уличного освещения.

Чтобы не допустить обледенения контактных сетей, часть троллейбусов курсировали всю ночь. В 5 утра работа городского общественного транспорта была возобновлена в обычном режиме, без нарушения графика.

Работа по ликвидации наледи на дорогах и тротуарах продолжается. Сегодня, 25 декабря, к обработке дорог, тротуаров привлечено 140 единиц техники — АО «Дорэкс», подрядных организаций, управляющих компаний. В том числе в частном секторе задействовано 7 единиц дорожной техники, на обработке тротуаров, внутриквартальных и второстепенных улиц – 20 единиц техники АО «Дорэкс» и подрядных организаций.

Последствия ледяного дождя в Чебоксарах#таванен

25.12.2019

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