Чебоксары набрали 210 баллов из 360 максимальных. Это лучший показатель среди столиц Приволжского федерального округа. Такие данные приводит Минстрой России. Федеральное ведомство посчитало индекс качества городской среды для 1 115 российских городов.

Среди крупных российских городов (численностью от 250 тыс. до 1 млн человек) Чебоксары занимают 5 место.

Индекс качества городской среды формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериям качества городской среды. Чебоксары показали хорошие результаты в трех критериях: «жилье и прилегающие пространства» (49 баллов), «общегородское пространство» (37 баллов) и «улично-дорожная сеть» (35 баллов). Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.