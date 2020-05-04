Оформление столицы Чувашии к Дню Победы выполнено в соответствии с официальным брендбуком 75-летия Победы: размещено крупноформатные баннеры, информационные пилоны на остановках города. Обновлена диорама «Символ Победы» в мемориальном комплексе «Победа». На Московском мосту размещены 40 флагов, на магистральных улицах города — 220 флаговых конструкций.

В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Чебоксарах реализован проект «Искусство Победы»: 28 картин чувашских художников на тему Великой Отечественной войны размещены на улицах города.

С 1 апреля 2020 года на территории города Чебоксары реализован городской патриотический проект «У Победы есть имя». Совместно с историками подготовлены краткие исторические справки о Героях ВОВ 1941-1945 гг., уроженцев Чувашской земли. На 29 улицах города, названных в честь Героев войны, размещены информационные стенды как напоминание о подвигах героев-победителей.

С 1 апреля 2020 года на территории города Чебоксары реализован городской патриотический проект «У Победы есть имя». Совместно с историками подготовлены краткие исторические справки о Героях ВОВ 1941-1945 гг., уроженцев Чувашской земли. На 29 улицах города, названных в честь Героев войны, размещены информационные стенды как напоминание о подвигах земляков.

Совместно с Чувашским книжным издательством подготовлена фотовыставка архивных фотографий военных и послевоенных лет истории столицы Чувашской Республики.

К 75-летию Великой Победы в микрорайоне «Волжский-3» управляющая компания установила новые арт-объекты.

Прохожие и жители северо-западной части столицы смогут увидеть новые элементы городского декора по ул. Г. Ильенко, 7/5, пр. М. Горького, 8 и пр. М. Горького, 14.

Одну из главных магистральных улиц города – проспект М. Горького – украшают пятиконечные звезды. Рядом с ними полюбившийся символ праздника – георгиевская ленточка. На композиции закреплена надпись: «Спасибо за Победу».

Спускаясь по Приволжскому бульвару, по ул. Г. Ильенко, 7/5 можно заметить постамент, на котором установлен самолет по образу АН-2. В народе технику прозвали «кукурузник» или «Аннушка». Арт-объект также дополнили георгиевской лентой.

Справочно На 22 апреля в Чебоксарах проживают 2 224 ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Из них участников и инвалидов – 153 человека.

В преддверии 9 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получают именные открытки с поздравлением от руководства города Чебоксары, также предусмотрена ежегодная выплата из бюджета города Чебоксары. Все ветераны прошли обследование в госпиталях, получают необходимое лечение и профилактику на дому. За каждым ветераном организовано медицинское наблюдение. Волонтеры обеспечивают доставку продуктов, и помогают осуществлять уборку по дому.

Чебоксары перед 9 мая 2020 #таванен

4.05.2020

www.tavanen.ru