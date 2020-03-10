10 марта на еженедельном совещании в Доме Правительства врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев поручил республиканским властям подключиться к сбору документов для ходатайства присвоения городу Чебоксары звания «Город трудовой доблести».

Принять участие в федеральной инициативе предложил председатель Общественной палаты Чувашской Республики Алексей Судленков. Он отметил большой вклад ряда предприятий города Чебоксары в победу над фашистской Германией. К примеру, все танки, которые выпускались в Советском Союзе, были оснащены продукцией Чебоксарского электроаппаратного завода, образованного в декабре 1941 года на базе эвакуированных цехов Харьковского электромеханического завода им. Сталина и Ленинградского завода «Электрик». За успешное выполнение задания правительства по обеспечению аппаратурой авиационной и танковой промышленности завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

На завод ЧПО им. Чапаева, раньше более известного как завод по производству боеприпасов под номером 320, было возложено оснащение дзотов и других оборонительных сооружений Сурского рубежа. Мало кто сегодня знает и о том, что Чебоксарский ликеро-водочный завод в годы войны выпускал «коктейли Молотова».

Поиском других ярких примеров, характеризующих вклад местных предприятий в победу на фронте, занимается созданная при городской администрации рабочая группа под руководством декана историко-географического факультета ЧГУ им. И.Н.Ульянова, члена Общественной палаты Чувашской Республики Олега Широкова.

«Мы хотим, чтобы жители знали о том, что делали их отцы и деды, их матери и бабушки. Мы бы хотели, чтобы память об этих людях сохранилась. Поэтому предлагаем, чтобы 22 апреля, во Всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию, чебоксарцы и другие жители республики выразили свое мнение по поводу присвоения городу почетного звания», – сказал Алексей Судленков.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев поддержал предложение и подчеркнул, что важно довести до людей поднятые архивные материалы.

«Как видите, процесс уже начался: многие города заявили о своем желании побороться за это звание, и у нас есть все основания тоже претендовать на него», – заключил руководитель региона.

Напомним, 1 марта Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новое почетное звание – «Город трудовой доблести» для тех населенных пунктов, жители которых своим трудом внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Основанием для присвоения высокого звания могут являться награды городских предприятий и их работников государственными наградами, вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны, а также подтвержденные факты трудового героизма жителей в годы Великой Отечественной войны.

Ходатайство о присвоении городу почетного звания будет рассматривать Российский организационный комитет «Победа».

10.03.2020

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