«Открытый город» подвел итоги голосования по вопросу переименования остановки общественного транспорта «Мир Луксор» в столице Чувашии. Результаты таковы: 52,9% от общего числа участников голосования (1139 участников) считают, что остановку не нужно переименовывать, 41,4 % от числа голосующих (885 человек) проголосовали в поддержку переименования, из них 544 человека предложили назвать остановку «ТЦ «Детский мир».

5,9% (127 пользователей) считают, что вопросом переименования остановки должны заниматься специалисты. В голосовании принял участие 2151 пользователь портала «Открытый город». Итоги опроса переданы в комиссию, куда поступило обращение жителей. 18.12.2019 www.tavanen.ru