Чебоксарцы высказались против переименования остановки «Мир Люксор»

Декабрь 18, 2019 - Актуально - нет комментариев

«Открытый город» подвел итоги голосования по вопросу переименования остановки общественного транспорта «Мир Луксор» в столице Чувашии.  Результаты таковы: 52,9% от общего числа участников голосования (1139 участников) считают, что остановку не нужно переименовывать,  41,4 % от числа голосующих (885 человек) проголосовали в поддержку переименования, из них 544 человека предложили назвать остановку «ТЦ «Детский мир».

5,9% (127 пользователей) считают, что вопросом переименования остановки должны заниматься специалисты.

В голосовании принял участие 2151 пользователь портала «Открытый город». Итоги опроса  переданы в комиссию, куда поступило обращение жителей.

18.12.2019

www.tavanen.ru

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