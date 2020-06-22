В Чебоксарах основной день голосования по новым поправкам в Конституцию РФ – 1 июля с 8 до 20 часов. Из-за эпидемиологической ситуации организуется досрочное голосование с 25 по 30 июня. Цель – исключить риск заражения. Участки голосования будут открыты 25, 26, 29 июня с 13 до 16 часов, 27, 28, 30 с 9 до 12 часов. На них предпримут все меры безопасности по рекомендациям Роспотребнадзора: санитарные уголки, термометры, маски, дежурство сотрудников МВД. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

По дворовым территориям проедут мобильные группы избирательной комиссии, и проголосовать можно будет по месту жительства: с 25 по 29 июня с 16 до 20:00, 30 июня с 12 до 15:00.

Параллельно администрация города открывает рейтинговое голосование по объектам благоустройства дворовых территорий.

В адрес муниципального образования постоянно поступали жалобы, обращения, предложения по разным вопросам местного значения. Врио Главы Чувашии Олег Николаев распорядился о выделении Чебоксарам более 80 млн рублей на их решение.

По каждому территориальному округу горожанам предложат 20 проблем. Перечень составлен совместно с депутатами, главами районов, председателями ТОС. Вопросы, получившие наибольшую поддержку и требующие большего внимания, будут решаться в ближайшее время – это и ремонт асфальтового покрытия, тротуаров, установка детских и спортивных площадок, обустройство освещения, озеленение.

22.06.2020

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