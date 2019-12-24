В Чебоксарах минувшей ночью на профилактической обработке противогололедными материалами улично-дорожной сети было задействовано 53 единицы техники дорожно-эксплуатационного предпрития АО «Дорэкс». Сегодня днем на работы выведено 67 единиц техники: 20 комбинированных дорожных машин, 11 самосвалов, тракторы мультиУАЗ и самосвалы на подсыпку тротуаров. Ручную подсыпку тротуаров, остановочных площадок, мостов осуществляют 127 дорожных рабочих. За минувшие сутки на улично-дорожной сети г.Чебоксары распределено 735 тонн антигололедных материалов. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Для уборки внутриквартальных улиц, проездов и придомовых территорий сегодня днем привлекается не менее 80 единиц техники и 1313 рабочих.

В связи с понижением температуры и в адрес управляющих и подрядных организаций направлено поручение подготовить технику на ликвидацию возможных чревычайных ситуаций, сформировать бригады для проведения работ по устранению последствий ледяного дождя.

Управление ЖКХ просит чебоксарцев быть максимально внимательными на улице. Под тяжестью льда ломаются и погибают деревья, обрываются линии электропередач, рушатся различные конструкции, нарушается авиасообщение. Из-за гололеда на дорогах резко увеличивается число ДТП. Автомобилистам становится сложно вызволить свои авто из ледяного плена, а коммунальщикам – немедленно расчистить улицы.

Чтобы быстро справиться с последствиями любой стихии, в Чебоксарах налажено взаимодействие всех аварийных и коммунальных служб. Ситуация в городе находится на особом контроле руководства горадминистрации. Горожанам не следует забывать о личной безопасности, и без нужды выходить на улицу.

24.12.2019

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