26 мая в Чувашии в рамках празднования 100-летия со дня образования Чувашской автономной области стартовал песенный марафон «Славься, Чувашия!» в режиме онлайн. Марафон продлится до 24 июня 2020 года и задействует все муниципальные центры Чувашии. Каждый день к марафону будут подключаться районы и города Чувашской Республики. Акция стартовала в Красночетайском районе, а конечной точкой станет г. Чебоксары. Ознакомиться с видеороликами можно, кликнув на район или город на карте.

Основной целью марафона является демонстрация официальной символики, достопримечательностей и информирование населения Чувашской Республики о достижениях муниципальных районов и городских округов, патриотическое воспитание подрастающего поколения в преддверии 100-летнего юбилея Чувашской автономной области. Также в видеороликах будут звучать гимны районов и городов Чувашии.

Хештег #ВместеПĕрле объединит данную акцию. Итогом флешмоба станет исполнение Гимна Чувашской Республики всеми районами и городами республики.

Сегодня Чебоксарский район присоединился к песенному марафону «Славься, Чувашия!».

18.06.2020

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