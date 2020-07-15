Сегодня в п. Кугеси прошла акция Чебоксарского районного отделения ЧРОО «Союз женщин Чувашии» в рамках 100-летия со дня образования Чувашской автономии. Во дворе музея «Бичурин и современность» женсоветы сельских поселений оформили выставки конкурса целебных трав «70 и 7 целебных трав», разместили на выставочном столе семейные фотографии проекта «Передача национальных и культурных традиций от матери к дочери, от отца к сыну», национальные блюда.

Почетным гостем мероприятия стала председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева. Её сопровождали председатель Чебоксарского районного отделения ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Алевтина Исаева и заместитель главы администрации Чебоксарского района по социальным вопросам Сергей Димитриев. Гости ознакомились с выставкой, подготовленной женсоветами сельских поселений, отметили высокий уровень подготовки к данному мероприятия. Наталья Николаева поблагодарила женсоветы сельских поселений за плодотворную работу. «Сохраняя и приумножая традиции родного народа, вы развиваете культуру, привлекаете в это дело подрастающее поколение. Благодаря таким добрым традициям процветает наш Чувашский край, где мы с вами живем в мире и согласии», – отметила Наталья Алексеевна.

Для гостей была организована экскурсия в музее «Бичурин и современность», где они познакомились с трудами нашего земляка, востоковеда Никиты Бичурина, узнали много интересного о его жизненном пути.

Заместитель генерального директора фабрики художественных промыслов «Паха тӗрӗ» Маргарита Павлова рассказала о сохранение традиции и развитии чувашской вышивки на уровне промышленности.

В теплой дружественной обстановке прошла встреча с Натальей Николаевой с активом Чебоксарского районного отделения ЧРОО «Союз женщин Чувашии» в центральной библиотеке. Здесь с приветственным словом выступил заместитель главы администрации Чебоксарского района по социальным вопросам Сергей Димитриев. Он рассказал о развитии района сегодня, о реализации важных социальных проектов во благо населения. Наталья Николаева отметила, что мероприятия, проводимые женсоветом республики, отныне будут проходить чаще и поблагодарила за гостеприимство.

Торжественное мероприятие продолжилось вручением наград и знакомством с виртуальной выставкой картин члена Чебоксарского районного отделения ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Антонины Павловой.

За активную общественную деятельность, личный вклад в развитии женского движения в Чебоксарском районе памятной медалью «К 100-летию образования Чувашской автономии» награждена Алевтина Исаева, Почетная грамота Чувашской Республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» вручена генеральному директору ООО «Фирма художественных промыслов «Паха тере» Наталье Посынкиной. За активную общественную деятельность, сохранение и укрепление семейный традиций благодарность главы администрации Чебоксарского района объявлена семье Григорьевых – Владиславу Анатольевичу и Людмиле Васильевне и семье Павловых – Владимиру Павловичу и Антонине Кирилловне. Председатель Чебоксарского районного отделения ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Алевтина Исаева выступила с докладом об итогах деятельности местной общественной организации за 1 полугодие 2020 года, обозначила задачи на 3 квартал 2020 года. «Сделано много работы в этом году даже в условиях пандемии. По итогам работы 2020 года Союз женщин Чувашии высоко оценил наш с вами труд , и мы были признаны лучшим женсоветом в Чувашской Республике. С воодушевлением мы с вами приняли еще больший объем работы, чтобы еще активнее воплощать в жизнь цели, направленные на сохранение лучших традиций семейного института», – подытожила Алевтина Михайловна.