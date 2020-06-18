Правительство Чувашии выделило муниципалитетам дополнительные средства на борьбу с коронавирусом — 9,6 млн рублей.

В соответствии с постановлением от 20 апреля между городами и районами уже были распределены 8,3 млн рублей. Более 1,5 млн рублей направили Чебоксарам. Остальные муниципалитеты получили менее чем по 1 млн рублей.

15 июня врио главы Чувашии Олег Николаев подписал постановление, по которому городам и районам добавили еще 9,6 млн рублей. Общая сумма межбюджетных трансфертов, таким образом, составила более 18 млн рублей, из них 3,2 млн рублей получили Чебоксары, 1,6 млн рублей – Новочебоксарск, 1,4 млн рублей – Чебоксарский район и 1 млн рублей – Канаш.

18.06.2020

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