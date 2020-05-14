Минспортом Чувашии подведены итоги республиканского смотра-конкурса на лучшее проведение Дня здоровья и спорта по итогам 2019 года.

По итогам 2019 года всего от городов и районов республики поступило порядка 50 конкурсных материалов. Работы оценивались в пяти номинациях: «Лучшее муниципальное образование», «Лучшая образовательная организация», «Лучшее поселение (микрорайон)», «Лучшее спортивное сооружение», «Самое яркое мероприятие».

В номинации «Лучшее муниципальное образование» третье место занял Чебоксарский район, в номинации «Лучшая образовательная организация» — Кугесьский лицей.

Лауреатом в номинации «Лучшее сельское поселение» названо Кугесьское, в номинации «Лучшее спортивное сооружение» — спорткомплекс «Улап».

14.05.2020

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