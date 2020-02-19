17-18 февраля в Кугесьском детском саде «Ягодка» состязались лучшие воспитатели Чебоксарского района в мастерстве.

В конкурсе приняли участие 10 педагогов: Игнатьева Елена Петровна, воспитатель МБОУ «Янышская СОШ»; Кудрявцева Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ «Кугесьский детский сад «Ягодка»; Степанова Надежда Леонидовна, воспитатель МБДОУ «Кугесьский детский сад «Пурнеске»; Васильева Светлана Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Карачуринский детский сад «Фиалка»; Миронова Татьяна Борисовна, воспитатель МБДОУ «Кугесьский детский сад «Колосок»; Филиппова Халида Мехман Кызы, воспитатель МБОУ «Янгильдинская ООШ»; Александрова Людмила Александровна, воспитатель МБДОУ «Тренькасинский детский сад «Родничок»; Емельянова Мария Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Атлашевский детский сад «Золушка»; Сердцева Алина Алексеевна, воспитатель МАДОУ «Кугесьский детский сад «Крепыш»; Кудрявцева Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Хыркасинский детский сад «Звездочка». Об этом сообщает отдел образования и молодежной политики администрации района.

Каждый из участников прошел конкурсные испытания «Мастер-класс» и «Педагогическое мероприятие с детьми».

По их итогам максимальное количество баллов набрала Степанова Надежда Леонидовна, воспитатель Кугесьского детского сада «Пурнеске», и выдвинута на республиканский профессиональный конкурс «Воспитатель года Чувашии-2020».

19.02.2020

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