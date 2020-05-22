С 2019 года в Чувашской Республике реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», основная цель которого заключается в снижении смертности от болезней системы кровообращения. Об этом сообщает Республиканский кардиологический диспансер Минздрава Чувашии.

В 2019 году удалось снизить смертность населения от болезней системы кровообращения на 2,1% по сравнению с 2018 годом. В 2019 году зафиксирован показатель: 490,1 случай на 100 тыс. человек населения. Отметим, что региональный показатель лучше общероссийского. В России – 573,6 случаев на 100 тыс. человек населения.

Смертность от ишемической болезни сердца за 2019 год снизилась на 3,6%, в том числе от инфаркта миокарда 12,8%, от цереброваскулярных болезней снизилась на 6,0%, в том числе от инсульта на 5,1%.

Лучшие показатели по снижению смертности от болезней системы кровообращения зарегистрированы в гг. Чебоксары, Новочебоксарске, Комсомольском и Чебоксарском районах.

За 1 квартал 2020 года смертность от инфаркта миокарда снизилась на 12,7%. За 1 квартал 2020 года сердечно-сосудистыми хирургами республики выполнено около 400 операций с использованием высоких медицинских технологий.

22.05.2020

www.tavanen.ru