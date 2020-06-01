В производстве Чебоксарского районного суда на сегодняшний день по статье 20.6.1.КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (за нарушение режима самоизоляции) находятся 148 дел, из них рассмотрено 59 с вынесением административного наказания в виде предупреждения. Повторных нарушителей пока не зарегистрировано.

Добавим, что в муниципалитете работают 5 мобильных групп. Ими к 1 июня составлено 177 актов о нарушении режима самоизоляции.

Справочно По данным Минздрава Чувашии, в Чебоксарском районе на 31 мая зарегистрировано 134 случая коронавируса.

1.06.2020

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