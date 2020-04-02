На выполнение мероприятий по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году Чебоксары получат 1,175 млрд рублей. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

На эти средства планируется завершить переходящие объекты — начатые в 2019-м году реконструкцию автодороги по пр. И.Яковлева от пр. 9-й Пятилетки до Канашского шоссе и ремонт Сугутского моста.

Поо пр. И. Яковлева уже выполнено устройство песчаного и щебеночного основания на 1-й половине участка автодороги от ул. Ашмарина, проложены и перенесены основные инженерные сети, ведется устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на площади более 2 тыс. кв.м.

На Сугутском мосту переключено движение на вторую половину моста. Ведется демонтаж конструктивных элементов — разбор парапета, пешеходного ограждения, опор контактной сети, разбор покрытия мостового полотна.

2.04.2020

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