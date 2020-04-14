Международная исследовательская организация SCimago , базирующаяся в Испании, опубликовала очередной ежегодный рейтинг научно-исследовательских организаций мира SCImago 2020 (SCImago Institutions Rankings (SIR) 2020).

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова занял 837 место среди более 7 тысяч научных и образовательных учреждений мира и 64 позицию среди 136 российских вузов.

Первое место в этом международном рейтинге заняла Китайская академия наук, Российская академия наук – на 12 позиции. Среди учебных заведений лидирует Гарвардский университет, он расположился на 4 месте. Лучшим российским вузом стал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (376 позиция рейтинга).

SCImago – это рейтинг научных организаций, в него входят как учебные заведения, так и научно-исследовательские центры. Он считается одним из самых объективных в мире науки, так как эксперты оценивают организации не по их собственным заявкам, а по информации из международных баз данных за последние пять лет. Впервые этот рейтинг был опубликован в 2009 году, а точка для расчета рейтинга была взята с 2002 года.

Условие вхождения в рейтинг SIR – иметь не менее 100 научных публикаций, индексируемых в наукометрической базе данных Scopus за 5 лет, предшествующие году публикации рейтинга.

Рейтинг построен на 17 критериях, оцениваемых в разрезе трех направлений: критерии, оценивающие научно-исследовательскую работу – в эту группу входят одиннадцать критериев, в том числе общее число опубликованных научных работ; число публикаций совместно с зарубежными партнёрами; среднее цитирование научных работ по отношению к среднемировому показателю; число научных работ, опубликованных в самых авторитетных журналах мирового уровня и т.д. Суммарный весовой коэффициент этих показателей составляет 50%. Источником информации для этой группы служит Scopus;критерии, оценивающие инновационную деятельность, суммарный весовой коэффициент которых – 30%. Источник информации – база данных PATSTAT; критерии, оценивающие социальное воздействие, суммарный весовой коэффициент – 20%. Источники информации — Google и Ahrefs.

Кстати, ранее в рейтинге высших учебных заведений России «Национальное признание: лучшие вузы 2019» Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова занял 27 место среди классических вузов с государственной аккредитацией и 77 место в общем рейтинге из 695 вузов страны.

В этом рейтинге есть и показатели по предметам. Так, по предмету «Электротехника» Чувашский госуниверситет занял 10 место.

В последние годы в ЧГУ значительно увеличились научные изыскания и проектные разработки в области энергетики, химии, машиностроения, физики, гидравлики и других направлений. Создан и успешно функционирует Инжиниринговый центр и различные межотраслевые научные группы, где принимают участие в научной работе индустриальные партнеры – предприятия реального сектора экономики Чувашии и других регионов РФ. Все это предопределило рост результативности научных исследований, что в свою очередь обуславливает высокое качество публикуемых научных работ. Такая объективная динамика научной деятельности ЧГУ в итоге была позитивно оценена со стороны SCImago среди ведущих научно-исследовательских организаций мира.

14.04.2020

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