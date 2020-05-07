30 апреля конкурсная комиссия Росмолодежи подвела итоги и определила победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов. В этом году впервые конкурс проводился одновременно для физических лиц и для вузов. В нем приняли участие представители 85 субъектов Российской Федерации, на конкурс было представлено 10 007 заявок от физических лиц и 2 214 заявок от 352 вузов со всей страны.

Вузы Чувашской Республики представили на конкурс 26 проектов, но только 5 из них набрали достаточное количество баллов, чтобы преодолеть конкурсный порог и оказаться в числе победителей. Два проекта, одержавших победу, подготовил ЧГУ имени И.Н. Ульянова: «Всероссийский конкурс-фестиваль «Студенческая чир данс шоу лига» и «Связь поколений 3.0».

«Закономерным стало то, что чирлидеры Чувашии получили грантовую поддержку. Команда ЧГУ по чирлидингу «POWER» уже дважды становилась чемпионом конкурса-фестиваля «Студенческая чир данс шоу лига» в 2017 и 2018 году. Ребята набрали немалый опыт участия в подобных соревнованиях, и теперь нас ждет уникальное, зрелищное спортивное шоу.

Проект «Связь поколений 3.0» направлен на развитие преемственности и наставничества в студенческих трудовых отрядах. Он является логичным продолжением проектов «Связь поколений 2.0» и «Связь поколений», которые получили поддержку Росмолодежи в 2018 и 2019 году», – рассказала председатель Студенческого совета ЧГУ Ольга Семенова.

Кроме вузов Чувашии в конкурсе 2020 года принимали участие представители молодежного сообщества, которые подготовили 85 персональных проектов. Поддержку получили 35 республиканских заявок, из них 24 проекта от представителей ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Организаторы конкурса отметили, что качество проектов, поданных на конкурс, значительно выросло по сравнению с предыдущими годами.

По итогам конкурса 2020 года в республику в скором времени поступит 16 200 000 рублей грантовых средств на реализацию разнообразных социальных проектов, из них 11 680 000 рублей получат проекты ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

.Чувашская Республика заняла четвертое место в России по количеству проектов-победителей, уступив лишь Москве, Московской области и Республике Карелия. А в Приволжском федеральном округе Чувашия стала первой.

7.05.2020

www.tavanen.ru