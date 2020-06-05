В период летних каникул Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова организует для ребят с 1 по 11 класс дистанционные летние тематические школы. Для каждого возраста предлагается разнообразная развивающая программа. Для тех, кто помладше – занятия в игровой форме, они знакомят с самыми основами научных знаний и прививают любовь к исследовательской деятельности. А старшеклассники смогут поучаствовать в подробном разборе сложных задач, которые встречаются в олимпиадных заданиях и ЕГЭ.

Программы Летних школ разработаны с учетом возрастных особенностей. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели университета. Летние школы – это отличная возможность для ребят сменить обстановку, интересно и с пользой провести время школьных каникул.

Приглашаем всех желающих в Летние тематические школы ЧувГУ! В навигаторе Летних школ, представленном ниже, раскрыта подробная информация по каждому направлению. Для того чтобы записаться в Летнюю школу, нужно отправить заявку по электронной почте, указав ФИО ребенка, школу и класс. В ответ будет направлен комплект документов и реквизиты для оплаты. Заполненные документы с копиями квитанции об оплате, свидетельства о рождении (паспорта) ребенка принимаются координатором/руководителем школы.

Более подробную информацию о программах Летних школ можно получить в Центре дополнительного образования ЧГУ имени И.Н. Ульянова по телефону (8352) 58-45-74 и на сайте ЧГУ https://vk.cc/auYNxu

5.06.2020

www.tavanen.ru