View this post on Instagram

Половина Сугутского моста с 29 февраля закроется на капитальный ремонт. Здесь по программе БКАД @bkadrussia реконструируем конструктив моста, проезжую часть, меняем коммуникации. ⠀ Работы планируется завершить к 1 августа. Прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам. #бкад #сугутскиймост #реконструкция #администрациячебоксар