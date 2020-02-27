Часть Сугутского моста завершается на ремонт

27 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Часть Сугутского моста в Чебоксарах будет закрыта на ремонт с этой субботы. Об этом сообщил глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков в инстаграме. 

Второй этап ремонта начинается 2 марта, а капремонт должен завершиться до 1 сентября 2020. Но Алексей Ладыков отметил, что работы планируют завершить на месяц раньше – до 1 августа. 

 

27.02.2020

www.tavanen.ru 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости