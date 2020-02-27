Часть Сугутского моста в Чебоксарах будет закрыта на ремонт с этой субботы. Об этом сообщил глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков в инстаграме.
Второй этап ремонта начинается 2 марта, а капремонт должен завершиться до 1 сентября 2020. Но Алексей Ладыков отметил, что работы планируют завершить на месяц раньше – до 1 августа.
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Половина Сугутского моста с 29 февраля закроется на капитальный ремонт. Здесь по программе БКАД @bkadrussia реконструируем конструктив моста, проезжую часть, меняем коммуникации. ⠀ Работы планируется завершить к 1 августа. Прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам. #бкад #сугутскиймост #реконструкция #администрациячебоксар
27.02.2020
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