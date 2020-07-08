Частные детские сады Чувашии получат субсидии от государства на создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет. В 2020 году планируется создать 7 групп на 64 места. Субсидии могут быть направлены на приобретение средств обучения и воспитания дошкольников, а также для присмотра и ухода за детьми. Об этом 8 июля на заседании Кабинета министров Чувашской республики рассказал министр образования и молодежной политики региона Сергей Яковлев.

«Мы разработали Правила предоставления таких субсидий, включающие порядок и условия их предоставления, а также порядок проведения конкурсного отбора», — отметил он.

Участвовать в конкурсном отборе смогут частные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на реализацию программы дошкольного образования; условия для создания дополнительных мест в соответствии с соответствующими санитарными требованиями и функционирующие на территории муниципального образования, где есть очередность в детские сады детей от полутора до трех лет.

Всего в 2020–2022 годах рамках нацпроекта «Демография» в регионе предусмотрено создание 12 групп на 110 мест для детей от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных организациях.