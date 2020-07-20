Об этом заявил врио Главы Чувашии Олег Николаев 20 июля на еженедельном совещании с членами Правительства республики. Ранее Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования принимал в пациентов с COVID-19.

«В связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавируса медицинское учреждение, помощи которого по направлениям травматологии и ортопедии ждут тысячи пациентов, скоро вернется к выполнению своих основных функций», – подчеркнул он.

Как отметил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, количество подтвержденных случаев заболевания в последние дни уменьшается. Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом уже составляет 86%.

«Сейчас в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования проводится заключительная процедура дезинфекции и подготовка помещения и оборудования к плановой работе. На днях ожидаем приказ Минздрава России о возобновлении там плановых работ», – сообщил министр.

Олег Николаев акцентировал, что по мере освобождения коечного фонда и стабилизации ситуации необходимо планировать к возвращению в привычный режим работы и другие медучреждения, которые были перепрофилированы с планового оказания медпомощи на оказание помощи ковидным пациентам.

При этом 609 ковидных коек будут продолжать функционировать до полной стабилизации ситуации.

Ранее мы сообщали о том, что в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования для пациентов было обустроено 90 коек инфекционного профиля. Тогда Олег Николаев лично проверилготовность медцентра к приёму пациентов с коронавирусом.