И.о. министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев ознакомился с ходом капитального ремонта в здании, в которое в ближайшее время должен переехать Центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Эткер».

Как сообщает Минобразования Чувашии, для организации работы Центра «Эткер» предоставлен имущественный комплекс, принадлежавший ранее Межрегиональному центру компетенций – Чебоксарского электромеханическому колледжу Минобразования Чувашии, общей площадью более 11 тыс. кв. м. по ул. Гражданская, д. 50А. В состав имущественного комплекса входят кампус (общежитие), учебный корпус, лабораторный корпус, спортивная площадка.

На капитальный ремонт здания и материально-техническое обеспечение из республиканского бюджета в 2019- 2020 годах направлено более 300 млн рублей.

По словам директора Центра Ольги Тарасенко, высокотехнологичное мобильное оборудование для кабинетов и лабораторий уже закуплено. На его приобретение выделено более 215 млн рублей.

И.о. министра Сергей Яковлев поставил задачу: «Завершить все ремонтные работы в срок до 1 апреля и начать установку и монтаж оборудования».

15.03.2020

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