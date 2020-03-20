20 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев принял участие в открытии единого центра «Мой бизнес» на базе АУ ЧР «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Минэкономразвития Чувашии.

Центр создан для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемого по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина.

Олег Николаев ознакомился с работой центра, осмотрел переговорные комнаты и конференц-залы, коворкинг и зону для проведения выставок и презентаций.

«Я увидел, что здесь сделано, как оснащено, теперь это всё нужно наполнить содержанием. И я обещаю, в рамках совместной нашей работы постараемся сделать это как можно быстрее. Ведь это нужно и вам, и нам», — отметил врио Главы Чувашии в ходе осмотра центра.

Затем там же он встретился с предпринимательским сообществом республики. В своем выступлении Олег Николаев подчеркнул, что развитию делового климата в Чувашии уделяется особое внимание.

«Очень важно начать реально поддерживать бизнес-идеи. Нам также необходимо у молодёжи пробудить предпринимательский дух. Ведь от количества малых и средних предприятий, эффективности их работы зависит экономика нашего региона. Для нас это возможность развития республики, преобразование во всех сферах жизнедеятельности. Это и создание новых рабочих мест, и повышение уровня заработной платы, и многое другое», — сказал он за круглым столом.

Олег Николаев также попросил обратить пристальное внимание на содержание образовательных процессов, чтобы люди, которые захотели организовать свой бизнес, могли трезво оценивать все риски.

«Мы с вами должны так организовать работу здесь, чтобы люди полностью погружались в процесс, понимали, как может быть построен бизнес. На выходе мы должны получить 9 из 10 реализованных проектов, тогда это будет реальный результат и эффект от нашей деятельности», — резюмировал врио Главы Чувашии.

Отметим, в центре «Мой бизнес» будут оказываться услуги предпринимателям из абсолютно разных сфер деятельности, а также тем, кто только планирует начать свое дело. Для студентов, выпускников и воспитанников детских домов, инвалидов, пенсионеров и военнослужащих, уволенных в запас разработаны специализированные обучающие программы по предпринимательству. Заинтересованные участники смогут пройти обучение бесплатно, либо на льготных условиях. Форматы обучения могут быть разными – начиная от онлайн-вебинаров до мастер-классов, тренингов и семинаров.

20.03.2020

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