Центр одаренных детей «Эткер» может стать той площадкой, где будут обучаться национальным традициям и чувашскому языку все желающие. Об этом сообщил врио главы Чувашии Олег Николаев на пресс-конференции в ответ на вопрос о возможности возобновления работы Национального лицея-интерната имени лебедева.

Напомним, для организации работы Центра «Эткер» предоставлен имущественный комплекс, принадлежавший ранее Межрегиональному центру компетенций – Чебоксарского электромеханическому колледжу Минобразования Чувашии, общей площадью более 11 тыс. кв. м. по ул. Гражданская, д. 50А. В состав имущественного комплекса входят кампус (общежитие), учебный корпус, лабораторный корпус, спортивная площадка.

На капитальный ремонт здания и материально-техническое обеспечение из республиканского бюджета в 2019- 2020 годах направлено более 300 млн. рублей.

По словам директора Центра Ольги Тарасенко, высокотехнологичное мобильное оборудование для кабинетов и лабораторий уже закуплено. На его приобретение выделено более 215 млн рублей.

Деятельность Центра одаренных детей ориентирована на проектирование и реализацию интенсивных профильных краткосрочных программ (14-21 дней) с круглосуточным пребыванием детей по трем ключевым направлениям: «Наука» — математика, физика, химия, биология, информатика, проектная деятельность; «Искусство» — исполнительское мастерство, художественное творчество, хореографическое искусство, литературное творчество; «Спорт» — хоккей, шахматы, фигурное катание, легкая атлетика.

Центр одаренных детей будет работать как в формате образовательно-проектной деятельности, так и в направлении дополнительного образования. В план образовательных программ будут включены очно-заочные школы и интенсивные профильные образовательные сессии. В течение года на базе Центра одаренных детей будут функционировать кружки по различным направлениям, модульные профориентационные программы, дистанционные курсы и др.

Зачисление школьников на профильные программы и проекты будет осуществляться на конкурсной основе.

20.05.2020

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