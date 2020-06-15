Центр гигиены и эпидемиологии Чувашской республики с прошедших выходных перешел в режим работы на подтверждение повторных анализов на коронавирус у зараженных инфекцией. Исследования на COVID-19 у контактных лиц возьмут на себя лаборатории в медучреждениях, подведомственных Минздраву Чувашии. Об этом 15 июня на еженедельном совещании в Доме Правительства рассказала вице-премьер правительства Чувашии Алла Салаева.

На прошлой неделе врио Главы Чувашии Олег Николаев поставил задачу проанализировать логистику того объема анализов, которые берутся, и выяснить почему в республике возникла ситуация с пролонгацией выдачи результатов.

По словам Аллы Салаевой, в результате проведенной работы Центр гигиены и эпидемиологии существенно повысил количество выданных анализов. За минувшие выходные сделано 4736 анализов. Теперь Центр гигиены будет ежедневно выдавать 600 повторных анализов на COVID-19. Кроме того, она проинформировала, что Роспотребнадзор Чувашии в настоящее время проводит логистику «движения» больных коронавирусом от обнаружения инфекции до выздоровления.

Подводя итог сказанному, Олег Николаев поручил Минздраву Чувашии, Роспотребнадзору Чувашии и вице-премьеру правительства усилить работу в этом направлении и держать ситуацию на контроле.

В продолжение темы коронавируса, руководитель региона обратил внимание коллег на то, что люди зачастую не соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Поэтому сохраняются достаточно высокие риски заражения. По его мнению, здесь необходимо провести работу над поведенческими сценариями жителей республики. В этом вопросе он призвал средства массовой информации совместно с Минтрансом республики более активно призывать людей соблюдать все необходимые меры безопасности и дезинфекции.

Олег Николаев привел в пример опыт Китая: «Вот вроде бы справились. И там уже очередная вспышка. И сразу же карантинизация, закрытие зон. Неужели мы этого хотим? Давайте все-таки потерпим. Давайте побережемся сами, побережем окружающих. И выйдем уже на нормальный режим жизни».

15.06.2020

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