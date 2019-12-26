Центральная библиотека п. Кугеси предложила своим читателям тифлофлешплеер — специальное устройство для чтения «говорящих» книг. Устройство предназначено для читателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. С его помощью читатели смогут слушать книги, записанные на флеш-картах, аудиофайлы и электронные тексты. Возможность выхода с устройства в Интернет позволит читателям читать и скачивать «говорящие» книги из онлайн-библиотек, слушать интернет – радиостанции и аудиосопровождение телевизонных каналов, знакомиться с новостями и т.д. При желании читатели смогут с помощью наушников просто послушать российские и зарубежные радиостанции.

Благодаря тифлофлешплееру с читателями «заговорили» герои книг известного советского писателя Ю.Семенова, детских писателей Н.Носова, Ы.Крапивина, В.Дворяниновой. Смогут они узнать и о жизни и деятельности великих ученых И.Курчатова, Н.Пирогова и Р.Докинза. Со всеми четырьмя говорящими книгами можно познакомиться в читальном зале Центральной библиотеки. Первые «Говорящие» книги появились в библиотеке несколько лет назад, когда в Центральной библиотеке начала работать передвижная библиотека Чувашской республиканской специальной библиотеки для слепых им. Л.Н.Толстого.

26.12.2019

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