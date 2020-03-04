Для Центральной библиотеки п. Кугеси открыт доступ к электронной библиотеке «Grebennikon», или «Гребенников-онлайн». Она включает преимущественно статьи из научно-практических журналов Издательского дома «Гребенников», названного так по фамилии основателя компании. Авторы публикаций, как отечественные профессионалы-практики, так и зарубежные специалисты, имеющие несомненные достижения в практической, консультационной, преподавательской и научной деятельности.

На сегодняшний день в электронной библиотеке представлено свыше 40 тыс. статей из периодических изданий экономической и социогуманитарной тематики. Большинство журналов выпускается свыше 10 лет.

Ресурс прекрасно подходит студентам при написании курсовых, дипломных работ, так как содержит значительный пласт постоянно пополняемых и обновляемых периодических изданий, изобилующих практическими примерами.

Добавим, что в декабре 2018 года для Центральной библиотеки п.Кугеси открыт бессрочный доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), оператором которого является Российская государственная библиотека. Национальная электронная библиотека – это крупнейший библиотечный проект, объединяющий фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей.

В формировании фонда НЭБ используются произведения, перешедшие в общественное достояние; произведения образовательного и научного значения, не переиздававшиеся последние 10 лет; произведения, права на которые получены в рамках договоров с правообладателями.

4.03.2020

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