На днях в Чувашском книжном издательстве вышла в свет книга-альбом Георгия Фомирякова «Этно‒Я‒Futurum». Редактор издания – В.Н. Алексеев. Тираж новинки – 1000 экземпляров. В автобиографической книге известный чувашский художник Г.Г. Фомиряков (Кенин Керри Хомарек) приглашает в мир этнофутуристического искусства. Он рассказывает о своем детстве, истоках увлечения искусством, о чувашских традициях и делится своим опытом. Вот как автор объясняет загадочное название книги-альбома: «Этно‒Я‒Futurum!!! ‒ мой художественный клич. Ман ÿнер сасси… Этно – это то, что относится к народу, к его культуре, я – сам художник здесь и сейчас, футуризм – это действие, направленное на бытие в будущем».

Как сообщает Чувашской книжное издательство, творческий альбом стал для Г. Фомирякова своеобразной «ловушкой» для интересных мыслей. «Эти идеи, как некие мыслеформы и мыслеобразы, «врисовыванные» в эти дневники-ловушки, мои творческие альбомы, стали для меня своеобразным хранилищем, где каждая запись – энергетический след, импульс и озарение…» – признается он.

На многих картинах Г. Фомирякова можно увидеть коров и быков, и это не случайно, ведь корова – кормилица и покровительница домашнего очага, дарованная людскому роду самой матерью-покровительницей. Хроника перевоплощений художника, выраженная в фотографиях, идущая красной нитью по всей книге, оригинально раскрывает различные стороны творческого метода мастера. Поэтому у него много имен: Кĕра, Гера, Арек (Кера в обратную сторону), Хомарек (от фамилии), Хомирек (в древнебулгарском стиле), Керри (интерпретация имени), Кенин (от Отца), Homarek и Джордж (от английского), Фомиряксен (на чувашский манер), Герман или Георг (что-то европейское)… Многочисленные имена дают Г. Фомирякову возможность перевоплощения, быть похожим на современный многообразный мир.

С начала 1990-х годов художник вместе с семьей живет в родной деревне Чаканар (Чиганары, Чебоксарский район), где построил галерею и экспериментальную творческую мастерскую. Дом, который построил Георгий Геннадьевич, носит имя Саркиль – «Дом Солнца» (Хĕвеллĕ Çурт «Саркил»).

Книга-альбом богато иллюстрирована. Она станет настоящим подарком для ценителей искусства.