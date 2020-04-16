16 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев провел совещание по вопросу подготовки и празднования православной Пасхи с участием глав муниципальных районов и городских округов, священнослужителей в режиме видеоконференцсвязи.

«Приближается большой праздник – Светлая Пасха. И мы должны обеспечить безопасность всех связанных с этим мероприятий с учетом угрозы распространения коронавирусной инфекции. К сожалению, количество заболевших в республике растет, уже есть и летальный исход. Наша задача – во время празднования Пасхи не допустить дополнительного всплеска заболевания», – отметил Олег Николаев в начале совещания.

Федор Степанов – помощник митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы – сообщил, что в настоящее время в республике работают 260 храмов, 23 из них в Чебоксарах.

Все они будут работать в закрытом режиме. В церквях будут находиться лишь те, кто занят в Пасхальном богослужении. Им будут выданы специальные пропуска.

«Пропуска будут оформляться приходами для того, чтобы определенное количество людей, те, кто нужен в организации богослужения, смогли пройти на территорию храма и принять участие во всех необходимых мероприятиях, которые предусмотрены в рамках празднования Пасхи», — подчеркнул врио Главы Чувашии.

За соблюдением пропускного режима будут следить сотрудники правоохранительных органов, на территории храмов будет организовано дежурство сотрудников МВД по Чувашской Республике и Росгвардии.

«Никогда мы еще Пасху в таком формате не встречали, и поэтому еще раз обращаю внимание, что во всем мире происходят очень серьезные смещения и корректировка всех предусмотренных в рамках этого праздника мероприятий», — сказал Олег Николаев.

Он также напомнил, что прямую трансляцию Пасхального богослужения из Покровско-Татианинского собора в г. Чебоксары будет вести съёмочная группа Национальной телерадиокомпании Чувашии. Праздничную службу проведет Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

Пасхальное богослужение можно будет посмотреть в эфире «Национального телевидения Чувашии», а также на сайте и YouTube-канале Национальной телерадиокомпании Чувашии. Кроме того, трансляция будет доступна слушателям «Национального радио Чувашии».

16.04.2020

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