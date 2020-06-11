IT-сфера – это самый молодой и бурно развивающийся сектор мировой экономики. Выпускники школ всё чаще интересуются тем, что же такое IT-индустрия и где можно выучиться на специалиста такого профиля.

Беспроигрышный вариант – вуз с высокими показателями и недалеко от дома. Например, факультет информатики и вычислительной техники ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Вуз занимает 77 место из 695 российских вузов в рейтинге «Национальное признание». По преподаванию информатики ЧГУ на 22 месте среди сотни классических вузов («Бауманка» на 19 месте). Сейчас на факультете ИВТ обучается больше тысячи студентов по 12 образовательным программам, каждая из которых прошла профессионально-общественную аккредитацию и по-своему интересна и своеобразна.

Факультет осуществляет подготовку по самым актуальным направлениям сферы информационных технологий: очень востребованы специалисты профиля «Информатизация предприятий и организаций» – это кадры для организаций, имеющих собственные автоматизированные бизнес-процессы (госуслуги, бухучет, финансовые операции, ведение клиентской базы). Выпускники профиля «Прикладная информатика в дизайне» находят себя в сфере web-дизайна, разработки игр и миров дополненной и виртуальной реальности – для этих целей на факультете есть необходимые лаборатории. Профиль «Программная инженерия» учит решать вопросы производства программного обеспечения в промышленных масштабах с привлечением команд специалистов. Программы в области «Информационная безопасность» готовят специалистов по противодействию хакерским атакам, мониторингу финансовых операций и защите конфиденциальных данных от хищения. В 2019 году по запросу электротехнического кластера Чувашской Республики открыт профиль «Программное обеспечение автоматизированных систем электроэнергетики», студенты которого занимаются качественным переходом к цифровой энергетике, в основе которой лежат «умные» устройства и системы.

В этом году на факультете 225 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет. Цифра обоснована анализом потребности Чувашии в ИТ-специалистах и хорошими показателями трудоустройства выпускников факультета.

«Сегодня наши выпускники трудятся по всему миру. От руководителей крупнейших IТ-компаний Чувашской Республики до руководителя отдела разработки программного обеспечения в Кремниевой долине. В последние годы ребята после учебы охотно идут служить в профильные научные роты Главного управления связи Минобороны», – рассказывает декан факультета Анна Щипцова, заслуженный работник образования Чувашской Республики.

У факультета тесные партнерские отношения с IТ-бизнесом Чувашии. Компании участвуют в подготовке специалистов: организуют практики и стажировки, присутствуют на государственной итоговой аттестации, организуют конкурсы для студентов с последующей стажировкой. Специфика IТ-занятости позволяет ребятам совмещать работу и учебу уже со второго-третьего курсов. А зарплата специалистов на рынке труда достаточно высока.

В Чувашии сегодня функционирует около 500 организаций и предпринимателей, чья основная деятельность – это сфера IТ. Кадровый дефицит специалистов в отрасли ощущается все заметнее. Поэтому сотрудничество факультета с профильными компаниями делает каждого студента квалифицированным специалистом еще до выпуска из вуза.

«В университете выработана практика материальной поддержки талантливых ребят разными видами стипендий, принято оплачивать расходы на участие в выездных мероприятиях. Возможностей для самореализации очень много. Это спортивная и творческая деятельность, волонтерство, работа в студенческих отрядах, донорство и многое другое. Проектная деятельность наших студентов многогранна и высоко оценивается экспертами. Из последних ярких успехов – грант за победу в конкурсе «Таврида Арт» и победа в конкурсе Фонда президентских грантов проекта «Киберспорт – не игрушки», – делится декан факультета.

Выбор каждый делает сам, но если взвесить все факты, то оптимальный вариант для получения интересной и перспективной профессии в области ИТ-технологий есть, и это – факультет информатики и вычислительной техники ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Все подробности можно узнать на сайте вуза или в официальной группе ЧГУ vk.com/chuvsu.

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