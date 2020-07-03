В этом году при физкультурно-оздоровительном комплексе «Атал» в Козловке построят футбольное поле с четырьмя беговыми дорожками, проведут освещение, установят трибуны и электронное табло. На эти работы в республиканской казне предусмотрено 30 млн рублей. 2 июля спортивную инфраструктуру комплекса осмотрел врио Главы республики Олег Николаев.

В ходе рабочей встречи директор ФОК «Атал» Юрий Петров сообщил руководителю региона, что аукцион объявлен, и как только определится подрядчик, незамедлительно начнется строительство. «В октябре планируем сдать в эксплуатацию футбольное поле», – подчеркнул он.

Кроме того, козловчане этой осенью получат новую площадку для сдачи норм ГТО. Земельный участок определен. Аукцион на приобретение инвентаря состоялся.

Нужно отметить, что ФОК «Атал» считается одним из востребованных и доступных спортивных комплексов в республике. Здесь воспитывались многие именитые спортсмены, в том числе мастера спорта по пауэрлифтингу, которые входят в состав сборной страны.