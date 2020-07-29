Каждый вторник центральный фонтан столицы Чувашии на Красной площади будут ставить на паузу для проведения санитарной обработки. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

В день профилактики изменится расписание: фейерверки водяных струй горожане в первой половине дня увидеть не смогут, но насладиться музыкальной программой можно будет по графику – с 18:00 до 22:00.

Напоминаем, что вода в фонтане хоть и фильтруется, но все равно является технической. Ее употребление может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторным заболеванием, конъюнктивитом. Берегите себя и дорожите здоровьем своих детей.