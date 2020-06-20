Фонд развития Чувашии «Перле» помогает республике с медицинским оборудованием

20 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

За счет средств фонда развития Чувашии «Перле» в медицинские организации поставлено 13 аппаратов поточной вентиляции легких. Об этом в ходе оперативного штаба 19 июня сообщил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов.

«Эта организация вносит очень большой вклад в борьбу с коронавирусом и огромную помощь. Особенность этого аппарата в том, что его применение позволяет не упустить момент применения у пациента инвазивной искусственной вентиляции легких», – отметил руководитель ведомства.

На мероприятии, посвященном Дню медицинского работника, стало известно и о других фактах помощи, оказанной новой благотворительной организацией. Так, 17 июня из средств Фонда было перечислено материальное вознаграждение 161 медицинскому работнику на общую сумму 5 млн 865 тысяч рублей.

«С этого перечисления мы начинаем нашу активную деятельность, которая позволит решить многие насущные проблемы как в медицине, так и в других отраслях жизнедеятельности Чувашской Республики», – объявил руководитель Попечительского Совета Фонда «Перле» Вячеслав Александров.

Кроме того, по его словам, со дня на день в лечебные учреждения ожидается поступление еще 20 единиц медицинского оборудования, на приобретение которого было направлено 8 млн рублей.

«В это сложное время производственники республики решили не оставаться в стороне и, создав организацию «Перле», мы решили вместе бороться с общей проблемой. Поэтому мы реально включаемся в общее дело, и наша поддержка не только моральная, но и финансовая. Мы покупаем и приобретаем медицинское оборудование – мониторы, увлажнители, которые необходимо, чтобы оказывать реальную помощь людям»– отмечает один из инициаторов создания Фонда, гендиректор АО «СЗ «Строительный трест №3» Валерий Семенов.

Напомним, Фонд развития Чувашии «Перле» был создан в конце апреля 2020 года по инициативе ряда руководителей предприятий Чувашской Республики. Это начинание активно поддержал врио Главы Чувашской республики Олег Николаев.

В качестве учредителей Фонда выступили пять крупнейших предприятий республики: АО «АККОНД-ТРАНС», АО «Специализированный застройщик «Строительный трест №3», АО «Комбинат автомобильных фургонов», АО «Инвестиционно-Строительная Компания – «Честр-Групп», АО Фирма «Август» в лице филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов».

Руководителем Попечительского Совета Фонда «Перле» избран директор Территориального фонда ОМС Чувашской Республики Вячеслав Александров.

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