В июле 2020 года в Фонд «ПЕРЛЕ» обратился Минздрав Чувашии с просьбой оказать помощь в обеспечении горячим питанием работников Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, которые работают с больными COVID-19 в круглосуточных бригадах.

«В условиях сложной эпидемиологической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией очень важна любая помощь, – говорит главный врач Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Ольга Краузе. – Мы дорожим нашими специалистами и благодарны Фонду развития «ПЕРЛЕ» за внимание и поддержку наших врачей, фельдшеров, медсестер и водителей, которые практически живут на работе. Это очень серьезная помощь в такой непростой период, и именно сейчас она актуальна как никогда».

На призыв Фонда принять участие в благотворительной акции откликнулись ряд организаций и депутаты Государственного Совета Чувашской республики.

Наиболее крупная сумма поступила от председателя Совета директоров АО «ЭЛАРА», генерального директора АО «МКБ «Искра» Владимира Сорокина и генерального директора АО «ЭЛАРА», депутата Госсовета Чувашии Андрея Углова.

Значительные средства от имени возглавляемых предприятий в благотворительный фонд также направили депутаты Алексей Мурыгин (ООО «Специализированный застройщик «Отделфинстрой»), Валерий Павлов (Чувашпотребсоюз), Юрий Попов (ООО «Вурнарский мясокомбинат»). Личный вклад внесли Александр Федотов, Петр Краснов и Юрий Зорин

Благодаря их помощи Фонд «ПЕРЛЕ» смог направить на обеспечение горячим питанием сотрудников службы скорой помощи в июле 2,8 млн рублей.

Напомним, что Фонд развития «ПЕРЛЕ» создан группой меценатов при поддержке врио Главы Чувашии Олега Николаева и успешно работает в республике уже более трех месяцев. Деятельность Фонда охватывает наиболее значимые сферы жизнедеятельности общества. Учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, приоритетное внимание Фонда в настоящее время направлено на поддержку сферы здравоохранения.

Ранее в канун празднования Дня медика благодаря участию АО «Специализированный застройщик «Строительный трест № 3» Фондом «ПЕРЛЕ» перечислены средства в качестве финансовой помощи медицинским работникам, которые находились в «красной зоне».

Затем от имени Фонда в три лечебных учреждения поставлено 20 аппаратов для лечения самостоятельно дышащих пациентов, состояние которых требует подачи подогретой и увлажненной дыхательной смеси газов с высокой скоростью потока.