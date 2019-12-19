Сегодня в Ишлейской школе проходит Фестиваль чувашского языка и литературы. В его рамках уже состоялся открытый урок учителей родного языка.
В актовом зале прошла конценртная программа «Мама — наш мир». Дети рассказывали стихи о матерях, танцевали в национальных костюмах.
Также была организована выставка рисунков школьников в актовом зале.
В рамках Фестиваля редакция «Тăван Ен» вручила подарки и дипломы участникам проекта «Школьный корреспондент».
Материал дополняется.
19.12.2019
www.tavanen.ru
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