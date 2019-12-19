Сегодня в Ишлейской школе проходит Фестиваль чувашского языка и литературы. В его рамках уже состоялся открытый урок учителей родного языка.

В актовом зале прошла конценртная программа «Мама — наш мир». Дети рассказывали стихи о матерях, танцевали в национальных костюмах.

Также была организована выставка рисунков школьников в актовом зале.

В рамках Фестиваля редакция «Тăван Ен» вручила подарки и дипломы участникам проекта «Школьный корреспондент».

Материал дополняется.

19.12.2019

www.tavanen.ru