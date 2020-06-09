На прошлой неделе о субсидировании личных подсобных хозяйств по возмещению их части затрат на содержание дойных коров заявил врио главы Чувашии Олег Николаев. На эти цели будет направлена часть не законтрактованных муниципалитетами средств, выделенных на благоустройство дворов республики

Руководитель Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов вчера на совещании в Доме Правительства Чувашии доложил, что соответствующий проект постановления, которым будут утверждаться правила предоставления данной формы поддержки, уже подготовлен. Помощь будет выделяться из расчета на одну голову крупного рогатого скота: одна корова – 2300 рублей, две коровы – 3300 рублей за каждую, три и выше – 4300 рублей. Господдержкой планируется охватить порядка 22 тысяч личных подсобных хозяйств, в собственности которых находится чуть более 56 тысяч коров. Из бюджета республики будет выделено 185 млн рублей. К выплатам планируется приступить в конце июня. Граждане должны будут обратиться с заявлением в администрацию своего сельского поселения.

Комментарий Фермер Алексей Андреев из д. Адыльял: «Я занимаюсь разведением коров с 2014 года. Сейчас наше дойное стадо состоит из 15 коров, еще 10 находятся на докорме. В день мы собираем по 140-150 литров молока. В сутки каждая наша корова даёт не менее 15 литров молока. В период коронавируса мы потеряли многих клиентов в Чебоксарах, прекратились поставки в Москву. Поскольку мы всю жизнь занимались переработкой молока, то были в некоторой растерянности. Ведь молоко собираем каждый день, а куда его девать не знали… Постепенно, где-то в течение трех недель, мы нашли новые пути сбыта. Моя мама Лариса Георгиевна — специалист по приготовлению сыра, творога, все это востребованно на рынке, поэтому мы хотим развиваться. В настоящее время рассматриваем варианты земельных участков для строительства фермы. Нам нужен земельный участок площадью один гектар, но пока никак не можем найти. Либо он в природоохранной зоне, либо дороги нет. Как только построим ферму, планируем увеличить поголовье дойного стада. О новой форме поддержки я узнал сначала из СМИ, потом сообщили друзья. Для её получения я уже обратился в администрацию Вурман-Сюктерского сельского поселения, где сообщили, что, как только поступит документальное подтверждение новой формы государственной поддержки, сразу примут от меня заявление. Если говорить о важности новой формы поддержки, то объясню, как она нам нужна сейчас. Если бы мы молоко просто сдавали, то наверно, не ощутили бы проблем. А из-за ситуации с коронавирусом, нам пришлось три недели искать новых покупателей, поскольку предприятия ушли на самоизоляцию, коллективы работали удаленно. Это был непростой период, только сейчас все более-менее наладилось».

В д. Адыльял Андреевы занимаются переработкой молока



Справочно В Чебоксарском районе в четырех сельских поселениях есть личные подсобные хозяйства с 3 и более дойными коровами. В Акулевском — одно ЛПХ с 13 коровами, в Вурман-Сюктерском — 3 с 39, в Ишакском — 3 с 48, Ишлейском — 2 с 38.

9.06.2020

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