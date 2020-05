View this post on Instagram

Комментарий заместителя министра здравоохранения Чувашии Владимира Дубова по поводу смерти фельдшера Республиканского центра медицины катастров и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии. Новость о том, что фельдшер в Урмарах умер от короновируса не соответствует действительности. Есть медицинское заключение, есть отрицательный анализ на ковид. В настоящее время прокуратура занимается этим вопросом с точки зрения распространения фейковых новостей. #Минздрав21 #здравоохранение21 #стопкоронавирус21 #коронавирус #covid_19 #сидимдома