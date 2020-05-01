Фельдшер в Урмарах умер не от коронавируса

1 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

Заместитель министра здравоохранения Чувашии Владимир Дубов опроверг информацию о том, что фельдшер в Урмарах скончался от коронавируса. 

В настоящее время прокуратура изучает социальные сети и  выясняет,  кто распространяет фейковые новости.  

 

View this post on Instagram

Комментарий заместителя министра здравоохранения Чувашии Владимира Дубова по поводу смерти фельдшера Республиканского центра медицины катастров и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии. Новость о том, что фельдшер в Урмарах умер от короновируса не соответствует действительности. Есть медицинское заключение, есть отрицательный анализ на ковид. В настоящее время прокуратура занимается этим вопросом с точки зрения распространения фейковых новостей. #Минздрав21 #здравоохранение21 #стопкоронавирус21 #коронавирус #covid_19 #сидимдома

A post shared by Минздрав Чувашии (@minzdrav21) on

1.05.2020

www.tavanen.ru 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости