Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашми сообщил, что фельдшеры Никита Яковлев и Марина Баринова, работающие на Калининской подстанции скорой медицинской помощи, отправляются на вызова напрямую или косвенно связанные с коронавирусной инфекцией: контактные пациенты, пациенты с признаками острых респираторных заболеваний или пневмонии, с повышенной температурой.

На этапе приема вызова собирается тщательный анамнез: откуда и когда приехал пациент, есть ли высокая температура, першение в горле, затрудненность дыхания… И на такой Covid-подозрительный вызов уже направляется бригада в специальных защитных костюмах. «Мы работаем сейчас не только в Чебоксарах, но и в других городах и районах. Перевозим пациентов с подозрением на коронавирус», – говорит фельдшер Марина Баринова о работе в новых условиях.

«Если пациента госпитализируют в инфекционное отделение, то там же проводится первый этап дезинфекции. В инфекционном отделении дезинфицируют наши костюмы, – рассказывает Никита Яковлев. – Дальше мы приезжаем к себе на подстанцию и здесь проходим второй этап дезинфекции: специальным раствором обрабатываются костюмы, оборудование, планшет и автомобиль.

13.04.2020

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