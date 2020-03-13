Хотим выразить благодарность Галине Васильевне Корольковой заведующей Чиршкасинского селького клуба Сирмапосинского сельского поселения в проведении Масленицы в д.Чиршкасы. И поздравить с Международным женским днем.С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы! 20-72