Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике за непредставление документов, затребованных во время проведения внеплановой выездной проверки, привлекло ООО «МВК «Экоцентр» к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает УФАС Чувашии.

В июле текущего года в Чувашское УФАС России обратились ООО «ГринСити» и индивидуальный предприниматель на действия ООО «МВК «Экоцентр» и ООО «Траст-Вега» по ограничению конкуренции на рынке оказания услуг по транспортированию ТКО и созданию преимущественных условий деятельности для ООО «Траст-Вега» при организации и проведении аукциона по транспортированию твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, на территории г. Чебоксары (Ленинского и Калининского районов, пгт. Новые Лапсары), Новочебоксарского городского округа, Чебоксарского, Красноармейского, Цивильского, Ядринского, Мариинско-Посадского муниципальных районов.

В рамках рассмотрения заявлений ООО «ГринСити» и индивидуального предпринимателя Управление провело внеплановую выездную проверку ООО «МВК «Экоцентр» и запросило у общества ряд документов.

Затребованные антимонопольным органом документы в указанный срок не были представлены в полном объеме, что препятствует эффективному осуществлению Чувашским УФАС России полномочий по рассмотрению обращений.

2.01.2020

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