Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике правомерно включило сведения об ООО «ПСК «СтройГарант» (г. Йошкар-Ола), а также об учредителе и директоре общества в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). К такому выводу пришел Арбитражный суд Чувашской Республики, признав законность решения Чувашского УФАС России.

Как пояснили в антимонопольном ведомстве, в августе 2018 года ООО «ПСК «СтройГарант» и БУ ЧР «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии по итогам проведенного электронного аукциона заключили контракт на капитальный ремонт здания поликлиники №3 с частичной перепланировкой. Однако общество не выполнило работы в полном объеме в установленные документом сроки, в связи с чем заказчик принял решение об одностороннем расторжении контракта.

14.01.2020

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