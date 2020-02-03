В столице Чувашии в настоящее время с симптомами ОРВИ в Городской детской больнице №2 Минздрава Чувашии находятся под стационарным наблюдением трое детей (двое сами отдыхали в КНР, у одного родители отдыхали в КНР), в БУ «БСМП» Минздрава Чувашии – двое взрослых, отдыхавших в КНР. 31 января в Чувашию прибыло еще двое взрослых, отдыхавших в КНР, без симптомов ОРВИ и с отрицательными тестами на новый коронавирус. Об этом сообщил сегодня на рабочей планерке в Доме правительства Чувашии и.о. вице-премьера-министра здравоохранения Чувашии Владимир Викторов.

«Во всех случаях коронавирус не выявлен», – отметил Владимир Викторов.

3.02.2020

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