У города Новочебоксарска планируют ликвидировать шламонакопитель и шламоотстойник, которые наносят вред экологии Волги, сообщает RosTender.info.

Шламонакопитель для сухих солей и шламоотстойник № 5 принадлежат ГУП «БОС» Минстроя Республики. Экологи признали их объектами накопленного экологического вреда, представляющими угрозу Волге. Минстрой Чувашской республики объявил тендер по выбору подрядчика для ликвидации объектов. С победителем готовы заключить контракт на 1 млрд 140 млн рублей. Заявки от участников тендера принимают до 29 апреля, 13 мая подведут его итоги.

Ликвидацией отстойников и рекультивацией земель подрядчику предстоит заниматься в течение трех с половиной лет – до начала зимы 2023 года. Как сообщает пресс-служба Минэкологии республики, в результате в хозяйственный оборот будет возвращено 23,3 га земель, улучшится качество жизни 126,8 тыс. человек – жителей города Новочебоксарск.

Работы запланированы в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

8.04.2020

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