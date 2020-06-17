В Чебоксарах закончена работа над цветником «Чувашия» у монумента Матери-Покровительницы, который повторяет очертания республики на карте России. Об этом сообщает Управление ЖКХ и благоустройства администрации столицы Чувашии.

В центре размещен циферблат, стрелки которого символично отсчитывают 100-летний период существования Чувашской автономии с 1920-го по 2020 годы.

Цветник разделен на 21 фрагмент, по числу районов Чувашской Республики. Размещенная в центре композиции надпись «Пĕрле» в переводе с чувашского означает «Вместе».

При создании цветочной карты использованы главные цвета национальной символики. Объединенные в одно целое, они символизируют единство, многообразие и богатство нашей национальной культуры: желтый и оранжевый цвета (бархатцы прямостоячие) — цвет солнца, дарующего жизнь всему сущему; красный цвет (петуния гибридная красная, розовая, бегония индиана) – цвет жизни, любви и отваги; белый цвет (петуния гибридная белая, цинерария приморская) – цвет чистоты, мудрости и правдивости.

Синий цвет (петуния гибридная синяя) символизирует цвета неба.

Общая площадь цветника 180 кв.метров, высажен 15051 однолетник.

17.06. 2020

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