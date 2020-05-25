У и.о. министра Лекарства выявили коронавирус

25 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

Исполняющий обязанности руководителя Минпромэнерго Чувашии Сергей Лекарев находится на больничном: на прошлой неделе у него выявили положительный результат на коронавирус. Эту информацию cheb.ru подтвердили  в пресс-службе администрации главы Чувашии.

В середине апреля стало известно, что у руководителя Госкомитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамина Петрова выявили коронавирусную инфекцию – на прошлой неделе он вышел с больничного и приступил к своим обязанностям.

25.05.2020

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