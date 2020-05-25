Исполняющий обязанности руководителя Минпромэнерго Чувашии Сергей Лекарев находится на больничном: на прошлой неделе у него выявили положительный результат на коронавирус. Эту информацию cheb.ru подтвердили в пресс-службе администрации главы Чувашии.

В середине апреля стало известно, что у руководителя Госкомитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамина Петрова выявили коронавирусную инфекцию – на прошлой неделе он вышел с больничного и приступил к своим обязанностям.

25.05.2020

www.tavanen.ru