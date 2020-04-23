У жительницы д. Пихтулино выявлен коронавирус

23 апреля, 2020 - Новости - нет комментариев

21 апреля коронавирус подтвержден у жительницы  д. Пихтулино Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашии. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Она поступила в Чебоксарскую районную больницу по линии службы скорой медицинской помощи 16 апреля.   В связи с этим медицинское учреждение закрыто на карантин. В настоящее время женщина проходит лечение в БСМП в столице Чувашии. 

Сотрудники Роспотребнадзора по Чувашии выдали 17 постановлений о необходимости соблюдения режима самоизоляции  контактировавшим с ней жителям д. Пихтулино,  взято 15 анализов на коронавирус.

По д. Пихтулино курсирует машина полиции,  из которой сотрудники по громкой связи предупреждают о необходимости соблюдения режима самоизоляции. 

Администрация Чебоксарского района заключила договор с ООО «Санмастер» для проведения дезинфекции в данном населенном пункте.  Она будет проведена при улучшении погодных условий.  Об этом сообщил начальник отдела ЖКХ администрации Геннадий Ефимов.

Как рассказал глава Синьяльского сельского поселения Андрей Михайлов,  в администрацию района предоставлены данные о площади,  на которой необходимо провести дезинфекцию. В д, Пихтулино осуществляется ежедневный контроль за теми, кому предписанием Роспотребнадзора надлежит находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Все контактировавшие с заболевшей и ее родственниками  медицинские работники отправлены на карантин. 

Отметим, что в Синьяльском сельском поселении в с. Чемурша, д. Пихтулино проживают цыганские диаспоры. 

Материал дополняется.

23.04.2020

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