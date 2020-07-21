Отдел образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района сообщает результаты ЕГЭ выпускников.

3 июля выпускники текущего года написали экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ. Средний балл по всем трем предметам выше, чем в 2019 году.

ЕГЭ по информатике и ИКТ написали 15 выпускников. Средний балл по Чебоксарскому району – 62,5 (в 2019 г. – 55,0). Один выпускник не смог преодолеть минимальный порог.

ЕГЭ по литературе сдали 5 выпускников. Средний балл по Чебоксарскому району – 53,0 (в 2019 г. – 50,75). Все преодолели минимальный порог.

ЕГЭ по географии написали 5 выпускников. Средний балл по Чебоксарскому району – 65,25 (в 2019 г. – 52,6). Все преодолели минимальный порог.

6 июля выпускники района написали экзамен по русскому языку. Средний балл по Чебоксарскому району – 69,6 (в 2019 г. – 66,62). Анна Маслова, выпускница Кугесьского лицея, получила 100 баллов. Один участник ЕГЭ не преодолел минимального порога.

Вчера 94 выпускника Чебоксарского района сдали экзамен по биологии, а письменную часть по иностранному языку (английскому языку) выполняли 21 выпускник. Свои результаты выпускники узнают не позднее 2 августа 2020 года.

Далее выпускникам предстоит сдать устную часть ЕГЭ по иностранным языкам, которая пройдет 22 и 23 июля 2020 года. На выполнение устной части по иностранному языку (английскому языку) отводится по 15 минут на каждого выпускника.